Eis: 12 jaar cel voor ‘Limburgse’ baas Afghaanse martelgevangenis

Gevangenis Pul-e-Charkhi in Kaboel zat in de jaren 80 bomvol politieke tegenstanders van het toenmalige communistische regime. De omstandigheden waren er al barbaars en werden, volgens getuigen, nog dramatischer toen A. de baas van de blokken met politieke gevangenen werd. Hij zou er tussen 1983 en 1988 hebben gewerkt.



Er zaten 200 mensen in een kleine cel, waardoor je om de beurt moest slapen. Het eten bestond soms uit rijst met vlees waarin nog gevulde darmen van een schaap zaten. Er was één wc op de gang. Wie diarree had moest zich behelpen met een plastic zak, vertelden getuigen.



Uitgetrokken nagels

Wie protesteerde tegen de behandeling door de bewakers werd een dag in een ventilatieschacht opgesloten en geslagen door de bewakers. Ook zijn er verhalen over mishandeling en marteling. Soms kwamen er mensen terug van verhoor van wie de nagels waren uitgetrokken of de handen waren geplet. ,,Je zou je vee nog niet zo houden”, zo verklaarde een andere gevangene. Daarnaast verdwenen er soms mensen, ze bleken te zijn geëxecuteerd.

Veel gevangenen die het wel overleefden vluchtten daarna naar Europa en Canada en kregen asiel. Maar na weer een machtswisseling in Afghanistan ging ook Abdul Razaq er zelf met zijn vrouw en vijf kinderen vandoor. Hij kreeg in 2001 asiel in Nederland, een woning in Kerkrade (Limburg) en werd uiteindelijk zelfs Nederlander.

Eis: 12 jaar cel

Dat kon, volgens Justitie, gebeuren doordat A. een valse naam gebruikte. Maar nadat de politie in 2015 een onderzoek startte omdat er aanwijzingen waren dat de commandant van de beruchte gevangenis inmiddels in Nederland zou wonen, kwamen ze bij A. in Kerkrade uit. Hij werd eind 2019 opgepakt en zit sindsdien vast. Het proces begon woensdag, vandaag kwam het Openbaar Ministerie met de strafeis: 12 jaar cel voor de onmenselijke behandeling van de gevangenen.

,,De gebeurtenissen hebben diepe sporen achtergelaten in het leven van de honderden slachtoffers", stelt officier van justitie Nicole Vogelenzang. ,,Door gebruik te maken van een valse identiteit probeerde de verdachte bewust onder de radar te blijven. Op die manier legde hij ook zijn slachtoffers het zwijgen op. Daar is nu een einde aan gekomen.”

Quote Nu wil ik rechtvaar­dig­heid, dat deze man achter de tralies blijft, zodat hij ervaart, wat ik heb ervaren Abdel Wadood, Ex-gevangene

Veel van de voormalige gevangenen uit Pul-e-Charkhi zijn na hun detentie gevlucht uit Afghanistan en wonen nu verspreid over de wereld, ook in Nederland. Een van hen, politiek activist Abdel Wadood, sprak woensdag tijdens de zitting in de rechtbank Den Haag. In de gevangenis werd onder meer zijn been gebroken. Die fysieke pijn heelt, vertelde hij. ,,Maar psychische marteling draag je je hele leven mee. Ik heb er nog steeds slapeloze nachten van. Nu wil ik rechtvaardigheid, dat deze man achter de tralies blijft, zodat hij ervaart, wat ik heb ervaren.”

Abdul Razaq A., een kwetsbare man van 76 jaar die in een rolstoel de zaal werd binnengereden, zei zich niets meer te kunnen herinneren van die tijd. ,,Ik ben ziek, ik ben duizelig in mijn hoofd. Ik weet niets eens meer wie ik ben. Maar ik ben niet de man waarvan u denkt dat ik hem ben", zei hij tegen de rechtbank. Hij viel woensdag zelfs een keer in slaap.

De rechtszaak gaat vrijdag verder. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak volgt.

