Eis: 4 jaar cel voor terreurverdachten die op Kerstavond in drukke uitgaansstraat werden gepakt

Tegen twee mannen die op kerstavond 2017 in een drukke uitgaansstraat in Rotterdam zijn aangehouden, is vanochtend 4 jaar cel geëist. Justitie verdenkt hen ervan IS-aanhangers te zijn en van het willen voorbereiden van een aanslag in Nederland.

Op kerstavond 2017 haalde een zwaarbewapend arrestatieteam vier mannen uit een auto in de drukke Witte de Withstraat in Rotterdam. Twee verdachten werden al snel weer vrijgelaten, de in Irak geboren Zweed (Altaf Y, 30) en de Vlaardinger (Secan A. , 21) bleven vastzitten en moesten gisteren en vanochtend voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen. Tegen Altaf Y. werd 4 jaar cel geëist, tegen Secan A. ook 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Justitie denkt dat zij voorbereidingen voor een aanslag aan het treffen waren. De Zweed was net in Nederland aangekomen. Nederland werd door de FBI en daarna nog door de Zweedse autoriteiten getipt dat hij zou symphatiseren met IS en onderweg naar Nederland was. De politie volgde hem vanaf Schiphol en pakte hem op. Er was die avond ‘geen concrete dreiging’, de vier mannen hadden geen wapens of explosieven bij zich. Ook in hun huizen werd niets gevonden.

‘Iets doen met Kerstmis’

Justitie vond wel een serie chats tussen de hoofdverdachten waarin wordt gesproken over ‘iets doen in Rotterdam met Kerstmis’ en de wens om martelaar te worden. Ook wisselden ze onderling teksten uit als ‘war is coming’. Altaf Y. had daarnaast ook handleidingen om bommen te maken en treinen te laten ontsporen gedownload.

Altaf Y. stelt als toerist naar Nederland te zijn gekomen. Hij kende A. via internet en was nog nooit in Nederland geweest. Daarnaast had hij contact met een meisje in Breda waar hij mee wilde afspreken. In Zweden had hij een baan bij een ingenieursbureau en verdiende hij voldoende geld om door Europa te kunnen reizen.

Ook vertelde hij juist als ‘deradicaliseerder’ te werken in Zweden. Hij had inderdaad teksten van IS in bezit, maar dat was om ze te vertalen , te bestuderen en te begrijpen. Hij las ze onder meer via een website (jihadology.net) die ook veel door wetenschappers wordt gebruikt. Enige sympathie voor de terreurgroep was hij jaren eerder al kwijt geraakt. ,,Teksten bestuderen zijn geen voorbereidingshandelingen voor een aanslag”, stelde Y’s advocaat Tamara Buruma in een eerdere zitting. Ook stelt Y. dat hij meerdere gesprekken heeft gevoerd met een Zweedse inlichtingendienst. Hij zou hen inzicht hebben gegeven in de denkwereld van de jihadih-scene in Zweden. Die inlichtingendienst wilde dat tegenover zijn advocaat niet bevestigen. Het Openbaar Ministerie stelt dat Y. geen wetenschapper is, ‘hij leverde een bijdrage aan de propagandamachine van IS'.

‘OM probeert alles in een hokje te passen’

Ook Secan A. ontkent ook maar iets met een te plannen aanslag te maken te hebben. ,,Het OM is aan het sjoelen: ze proberen alle stenen in één hokje te persen. Maar de feiten liggen anders”, zei hij al eens tijdens een eerdere zitting.

Bij A. thuis werd een lijstje gevonden met een vreemde opsomming: ‘kleine vriendjes, begraafmiddel en gasoline’. Kleine vriendjes zou daarin voor wapens staan, volgens justitie. Er was ook een app-bericht waarin Altaf Y. aan Secan A. vroeg of hij ‘net zoals de Marokkaanse broeder wilde zijn die de Nederlandse regisseur vermoordde’, een verwijzing naar de moord op Theo van Gogh door Mohammed B.

,,We hebben hier te maken met een autistische jongen die op een papiertje heeft gefantaseerd over wat hij nodig had voor een overval op een gevaarlijke drugsdealer. Iets wat hij in de verste verte niet in het echt zou durven”, stelde zijn advocaat Andre Seebregts al eens. ,,Hij huilt tijdens veel verhoren. En als zijn echtgenote zegt dat hij niet bang hoeft te zijn, gaat hij weer huilen.”