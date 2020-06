Eis: drie jaar cel voor Brabander wegens optrekken tégen IS

LIVE TWITTERHet Openbaar Ministerie eist drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, tegen Brabander Devin. Hij is de eerste Nederlander die voor de rechter staat voor de periode waarin hij samen met de Koerden optrok tégen terreurgroep IS. Justitie legt hem wapenbezit en ‘het voorbereiden van moord en doodslag’ ten laste. Volg de zaak hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

De relatief lange voorwaardelijke straf eist justitie komt door ‘bijzondere omstandigheden’. ,,Hij heeft er ook mensen geholpen”, stelt de officier van justitie. Devin reisde in december 2016 naar het Koerdische deel van Syrië en sloot zich daar aan bij de YPG, een Koerdische militie die streed tegen IS. Die terroristische organisatie had toen nog een groot grondgebied in Syrië en Irak in handen, het kalifaat bestond nog. Het was uiteindelijk vooral de YPG, met steun van Westerse luchttroepen, die Raqqa, hoofdstad van het kalifaat, heroverde op IS.

,,We benadrukken dat het verboden is om uit te reizen naar strijdgebied voor de gewapende strijd, zeker als je je aansluit bij een jihadistische groep als IS. Maar óók als dat is bij een groep die in de publieke opinie de good guys zijn, zoals de YPG, die juist tegen IS vocht”, motiveert de officier van justitie vanochtend de eis. ,,Het blijft een vorm van eigenrichting. Maar ik ga er wel vanuit dat verdachte inderdaad ging om mensen te helpen. Hij is er niet heen gegaan om bijvoorbeeld bij een sluipschutterseenheid te gaan.”

De advocaat van Devin vraagt de rechter om de zaak als niet-ontvankelijk te verklaren of zijn cliënt vrij te spreken. ,,Er is geen criminele inentie.”

Devin vertelde eerder aan deze site dat hij zich, na een militaire training, aansloot bij een medische eenheid. De Brabander was verantwoordelijk voor de ordehandhaving rond die eenheid. Hij zegt wel wapens (als een ak-47) te hebben gedragen, maar niet te hebben gevochten. Daarvan heeft hij zelf meerdere foto's op Facebook gezet. ,,Ik was er om mensen te helpen. Ik ben een Brabantse Koerd en ben trots op wat ik heb gedaan.”

Eerste Nederlander

Justitie stelde toen echter al ‘te denken dat hij wel heeft deelgenomen aan de gewapende strijd’. De Brabander was lang niet de enige Nederlander die zich aansloot bij de Koerden, hij is (voor zover bekend) wel de eerste die nu voor de rechter moet komen. Justitie startte eerder al een onderzoek naar de Fries Jitse Akse. Die stelde zelf dat hij als scherpschutter tientallen IS’ers had gedood, maar Justitie kon daar geen bewijs voor vinden, twijfelde aan zijn verklaringen en bracht hem niet voor de rechter. In april vorig jaar werd nog een Hagenaar opgepakt omdat hij een tijd bij een Koerdische militie had doorgebracht.