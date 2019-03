Eis: levenslang voor Willem Holleeder

Volgens het OM doet een levenslange straf voor Holleeders rol in de liquidaties recht aan de familie van de slachtoffers. ,,De verdachte mag nooit meer in de gelegenheid komen zijn daden voort te zetten’’, aldus een van de officieren, die aanstipte dat Holleeder al eerder 20 jaar celstraf kreeg opgelegd maar zich ‘op zitting presenteerde als een gezellige Amsterdamse jongen’.



,,Een beminnelijk mens, maar hoe anders komt hij over op de opnames.’’ Holleeder houdt desondanks ‘tegen de klippen op’ vol dat hij niet bij de moorden betrokken is. ,,Holleeder ontkent alles. Hij legt de schuld bij anderen en vertelt hele of halve leugens. Hij toont geen berouw.’’ Uiteindelijk zou het Holleeder steeds om geld te doen zijn geweest. Zijn slachtoffers moesten onder bedreiging geld afgeven.

‘Versimpelde versie bewijsmateriaal’

Holleeders advocaat Sander Janssen zegt in reactie op het vonnis dat het OM in de strafzaak tegen zijn cliënt ‘een vrij algemene, enigszins eenzijdige en versimpelde versie’ van het beschikbare bewijsmateriaal ‘als basis voor een eis tot levenslange gevangenisstraf’ aan de rechtbank voorgelegd. Dat zou volgens de raadsman geen recht doen aan de complexiteit en omvang van het dossier.



,,Als je dit requisitoir hoort, vraag je je af: waarom zijn we hier met zijn allen zo lang mee bezig geweest?’’ De twee officieren hebben uit het dossier, van circa 1250 ordners, geput wat ‘in hun straatje paste’, meent Janssen. ,,Dingen die niet zo goed passen, zijn weggelaten. Ik snap dat je keuzes moet maken in zo’n groot dossier, maar dan moet je wel uitleggen waaróm je die keuzes maakt. Die uitleg heb ik gemist.’’



Janssen en zijn collega Robert Malewicz beginnen op 7 maart aan hun pleidooi. Daarvoor zijn vijf zittingsdagen uitgetrokken.

Altijd bang voor Holleeder

Vastgoedhandelaar Houtman was altijd al bang door Holleeder te worden omgebracht, en ook Thomas van der Bijl legde daarover bij de politie een uitvoerige verklaring af. ,,Hij lijkt de dood als bagage met zich mee te slepen’’, zeiden officieren van justitie Lars Stempher en Sabine Tammes, die vandaag hun vier dagen durend en 800 pagina’s tellend slotbetoog afronden.



Aan de moord op Houtman in november 2005 zou een ruzie en afpersing over de aankoop van vastgoed zijn voorafgegaan, zo stelt het OM. Het zou gaan om de aankoop door Houtman van twee panden van Mieremet, maar waarover een conflict met Holleeder speelde. Het vastgoed was in beheer bij Endstra en Holleeder gaf geen toestemming tot de verkoop ervan. De vastgoedman zette echter door.



Houtman kreeg daarop door Holleeder een ‘boete’ opgelegd, zo luidt het. Houtman betaalde uiteindelijk een miljoen. ,,Dat had hij niet moeten doen, nou wordt hij ook doodgeschoten’’, zeiden Mieremet en een getuige tegen elkaar. Holleeder zelf heeft dat meningsverschil altijd ontkend. Voorafgaand aan de moord zou Holleeder met Soerel en Hillis een trio hebben gevormd ‘dat liquidaties niet schuwt’.

‘Geen schijn van kans’

Van der Bijls verklaringen tegenover de politie zouden het motief hebben gevormd om hem te vermoorden, aldus het OM. Zo vertelde hij dat Houtman plannen maakte om Holleeder te vermoorden. Van der Bijl zei later dat zijn leven ‘aan een zijden draadje’ hing, en dat hij zijn kinderen niet meenam in de auto. Hij leefde naar eigen zeggen in angst.

Holleeder, die volgens zijn zus Sonja ‘overal petten’ had, zou op de hoogte zijn geweest van Van der Bijls gesprekken met de politie. ‏Die verklaringen konden voor Holleeder levensgevaarlijk zijn, omdat de Heinekenontvoerder op de hoogte was van alle zaken die speelden. Volgens het OM had Holleeder ‘alle reden’ om hem te liquideren.



Van der Bijl, die in april 2006 in zijn kroeg werd doodgeschoten, zou volgens de officier ‘geen schijn van kans’ hebben gehad. Uit angst voor een aanslag droeg hij een kogelwerend vest, nadat hij in 2005 van Holleeder klappen zou hebben gekregen. Holleeder zet zich in beide gevallen neer als ‘iemand die andere mensen wil helpen’, aldus het het OM. ,,Alles wat er gebeurt, overkomt hem alleen maar.’’



Uitspraak tegen ‘de Neus’ volgt begin juli.