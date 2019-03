Eisen tot 22 jaar cel voor moord Ali Motamed

De 56-jarige elektricien ‘Motamed’ bleek in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi te zijn, in Iran ter dood veroordeeld vanwege de beruchtste bomaanslag ooit in Iran, in 1981 in Teheran. De Nederlandse staat vermoedt inmiddels dat het Iraanse regime via via opdracht heeft gegeven voor de liquidatie, wat heeft geleid tot een diplomatieke rel. De huidige strafzaak draait nog slechts om de uitvoering van de moord.

Officieren van justitie Eveline van der Burg en Koos Plooij zien volop bewijs dat Anouar A.en Moreo M. de liquidatie pleegden, in opdracht van de in Amsterdam beruchte crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. - die vanaf medio mei terecht zal staan.

Het slachtoffer was op 15 december 2015 even voor 7 uur ‘s morgens zijn rijtjeshuis in de Hendrik Marsmanstraat uit gelopen en zette zijn spullen in zijn Eneco-busje, aan de bijrijderskant. Een man schoot hem met één kogel van dichtbij door het hoofd.

Versleutelde ‘PGP-Blackberry’s’ die justitie aan Moreo M. en Anouar A. koppelt, waren onder meer in de ochtenden van 11 december, 14 december én 15 december met een gestolen BMW met valse kentekenplaten vanuit Amsterdam-Zuidoost naar de Hendrik Marsmanstraat gereden. Daarvan zijn camerabeelden.

De aanklagers gaan er van uit dat de verdachten hun doelwit al op de eerste twee dagen hadden willen liquideren. De ene dag vertrok hij onverwacht later van huis dan normaal - toen de BMW van de daders alweer weg was. Op 14 december reed de BMW vlak achter ‘Motameds’ busje de straat uit - zo is op de camerabeelden te zien.

Ook de Volkswagen Polo van Anouar A.’s ex-vriendin reed volgens justitie ‘op kenmerkende momenten’ naar plekken die in de moordzaak belangrijk zijn. Ontsleutelde PGP-tekstberichten (Pretty Good Privacy) schetsen het beeld dat de verdachten uitgebreid over de voorbereiding van de liquidatie communiceerden. Het slachtoffer wordt ‘een simpele mannetje’ genoemd dat ‘gewoon werkt’ en ‘een gezin’ heeft (zonder criminele entourage, vult de recherche in).

Begin jaren negentig kreeg Reza Kolahi Samadi een verblijfsvergunning op naam van Ali Motamed

Vermoedelijke opdrachtgever ‘Noffel’ - alias ‘Vieze’ of ‘Groothooft’ - en de beweerde uitvoerders maken zich blijkens hun berichten duidelijk geen zorgen om de precieze identiteit van hun doelwit of de reden waarom hij moet worden vermoord. De man ‘moet gaan slapen’, daar gaat het om.

Uit tal van omstandigheden maken de officieren op dat Anouar A. (‘Twins’ genoemd omdat hij broers heeft die tweeling zijn) en de heel grote Moreo M. (‘Meo’, ‘Bigs’ of ‘Terminator’) de gebruikers waren van de PGP-Blackberry’s van de uitvoerders van de moord. De enkelband die M. vanwege een van zijn vele eerdere straffen droeg, bewoog vaak gelijk op met de aan hem toegerekende PGP. Anouar A. heeft erkend dat hij van 2014 en 2016 een PGP had, ‘voor bepaalde dingen’ en ‘voor zijn privacy’. Hij is geregeld in de Volkswagen Polo van zijn ex gezien.

Crimineel Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost was aanvankelijk druk met de voorbereiding van de moord, tot hij op 25 november 2015 werd gearresteerd voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam. Bij D. was een versleutelde Blackberry aangetroffen, die is gekraakt. In berichten praat hij volgens justitie zonneklaar honderduit over de liquidatie ‘in Allie’ (Almere) van ‘die Turk’ (zoals ook in andere berichten over de Nederlandse Iraniër werd gesproken). Nadat hij drie dagen over de liquidatie was verhoord, werd D. vrijgelaten.

Hij wist niet dat de recherche stiekem opnameapparatuur in zijn kleding had gestopt. In de 26 uur waarin hij werd afgeluisterd, sprak hij volop met vrienden en een vriendin over zijn voorbereidende rol bij de liquidatie en het gegeven dat ‘Meo’ zijn rol in de uitvoering had overgenomen. ,,Meo is in mijn plaats gegaan.”

Met de bankpas van Anouar A. is in de nacht voor de liquidatie bij een afgelegen, onbemand tankstation in Duivendrecht 1,39 liter benzine getankt - volgens de recherche later waarschijnlijk gebruikt om de vluchtauto in brand te steken. Justitie wees in het requisitoir op de vermoedens dat ‘vanuit Iran de politieke achtergrond bepalend is geweest’ voor de liquidatie, maar daarvan is formeel nog ‘niets gebleken’. Dat maakt voor deze zaak echter weinig uit.

In de strafeis voor Moreo M. weegt mee dat hij in 2012 bijna 11 jaar cel kreeg voor het doodschieten van een drugshandelaar tijdens ‘een ripdeal’ met een automatisch wapen. Justitie vraagt de rechtbank ook te bepalen dat hij het strafrestant van 957 dagen in deze zaak alsnog moet uitzitten. ,,Gezien zijn strafblad heeft hij zich geheel van de maatschappij afgekeerd.”