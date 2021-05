EK-voetbal op het terras kijken lijkt nog een stap te ver

Meer veertigers zijn aan de beurt voor coronaprik

15:57 Ook mensen die in 1972 en 1973 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dit zijn mensen die dit jaar 48 en 49 worden. Zij krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf vandaag alvast online de afspraak inplannen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.