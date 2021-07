‘El Chapo van Azië’ mag worden uitgeleverd, beslist Rotterdamse rechter

Tse’s advocaat André Seebregts noemde de uitlevering anderhalve week geleden ‘ontoelaatbaar’. De advocaat heeft tegenover deze site aangegeven de uitlevering te zullen aanvechten bij de Hoge Raad. ,,En daarna zijn nog meer stappen mogelijk. Dit gaat wel even duren.”

De Australische politie houdt de in China geboren Canadees Tse (57) verantwoordelijk voor maar liefst zeventig procent van alle drugs die er binnenkomt. Hij zou miljarden hebben verdiend met de handel in synthetische drugs en daardoor één van ’s werelds meest gezochte drugsbazen zijn. Om die reden wordt hij de Aziatische El Chapo genoemd.

Supersyndicaat

Tse Chi Lop wordt gezien als de leider van het supersyndicaat Sam Gor, een verzameling van vijf aparte triades uit China. De groep zou over de hele wereld zakendoen met groeperingen als de Yakuza in Japan, Libanese en Australische bendes, maar ook met de in Nederland verboden motorbende Satudarah. Sam Gor, ook wel The Company genoemd, wordt verantwoordelijk gehouden voor grootscheepse handel in synthetische drugs als crystal meth, ketamine en fentanyl.

Volgens de drugs- en misdaadafdeling van de Verenigde Naties is misdaadkartel Sam Gor goed voor een jaarlijkse omzet van tussen de 8 en bijna 18 miljard dollar. Het zou nog wel gaan om een conservatieve schatting. Over de vermeende leider van het kartel Tse doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou hij zich laten bewaken door een leger Thaiboksers en zou hij op één avond 66 miljoen dollar hebben vergokt in een casino in Macau.

Tse, een zacht sprekende, tengere man met grijzend haar, ontkende anderhalve week geleden voor de Rotterdamse rechtbank dat hij een supercrimineel is. ,,De media beschrijven mij als de koning van een drugskartel. Dat is niet wat daadwerkelijk gebeurd is. Ik ben bang dat als ik naar Australië ga, de rechter mij met een gekleurde bril zal veroordelen.”

Spelletje

Volgens zijn advocaat Seebregts heeft Australië echter een spelletje gespeeld rond zijn uitlevering. Tse was op vrijdag 22 januari van dit jaar onderweg van Taiwan naar Canada toen hij een tussenstop maakte op Schiphol. Daar werd hij gearresteerd en vastgezet. Volgens Seebregts is dat bewust zo gedaan, omdat Nederland gunstigere uitleveringsvoorwaarden kent dan Canada. Nederland staat toe dat hem achteraf nieuwe feiten ten laste gelegd worden. Seebregts noemde uitlevering daarom ‘ontoelaatbaar'.

Daar denkt de Rotterdamse rechtbank anders over. Of de uitzetting van de man door Taiwan naar Nederland een probleem vormt voor zijn vervolging, kan aan de Australische strafrechter worden voorgelegd. De rechtbank gaat uit van vertrouwen in het Australische rechtssysteem en een eerlijk proces in dat land.

Of de verdachte in Australië vervolgd zal worden voor meer feiten is nog niet gebleken. Mocht Australië dat toch van plan zijn, dan kan dat niet zo maar. Australië heeft dan toestemming nodig van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid. De rechtbank vindt daarom dat de man wel mag worden uitgeleverd aan Australië.

Tse Chi Lop zit momenteel vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Als het aan zijn advocaat Seebregts ligt, wordt hij voorlopig niet uitgeleverd. Seebregts heeft tegen deze site gezegd de uitleveringsbeslissing te willen aanvechten bij de Hoge Raad.

Tijdens een eerdere zitting waar Tse Chi Lop aanwezig was, werd de rechtbank in Rotterdam bewaakt door zwaarbewapende politiemensen.

