‘Elfde van de elfde’: carnavalsseizoen barst los in Brabant en Limburg

LIVE Rechter beslist: eisen IS vrouwen terecht terugkeer naar Nederland?

12:48 Moeten Nederlandse vrouwen die zich aansloten bij IS teruggehaald worden naar Nederland? Vandaag beslist de rechter in Den Haag of 23 vrouwen terecht eisen dat Nederland hen terughaalt uit Syrië. Familieleden in Nederland zitten in spanning, slachtoffers van IS volgen het proces met afschuw.