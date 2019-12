Daniël (19) wilde studeren, maar zit nu als illegaal in de gevangenis

4 december De 19-jarige Amsterdammer Daniël Buter ging naar het gemeenteloket om een paspoort aan te vragen voor zijn studie. Het liep anders. In plaats van in de schoolbanken zit hij nu in de gevangenis in Rotterdam, in afwachting van zijn uitzetting naar de Dominicaanse Republiek – een land waar hij nooit is geweest.