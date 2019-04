Elise Moll (26) nodigt heel Vlissingen uit voor eigen uitvaart

Vliegtuig­wrak met vermiste piloot in Eefde wordt geborgen

19:39 Een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog in het Gelderse Eefde wordt in november geborgen. In het wrak van een Engelse jachtbommenwerper bevinden zich zeer waarschijnlijk nog de stoffelijke resten van de piloot. Het wrak ligt in een landbouwperceel.