Elke (13) verliest haar telefoon op 2500 meter hoogte, vindt hem terug vlakbij haar caravan

Elke Verhoeven (13) uit het Brabantse Aarle-Rixtel kan het nog steeds bijna niet geloven. Haar iPhone schoot begin deze zomer los op 2500 meter toen ze tijdens het paragliden rondjes draaide in de Oostenrijkse lucht. Waar ze hem later terugvond, had ze zelf niet kunnen bedenken. ,,En hij leefde ook nog”, vertelt ze nu via het toestel aan deze website.

De vakantie is inmiddels voor velen alweer voorbij, maar Elke kijkt graag terug op het bijzondere moment begin deze zomer. Ze was met haar familie op weg naar Kroatië, waarbij ze een tussenstop maakte met de caravan bij een mooie camping middenin de Oostenrijkse bergen. Samen met haar broer en zus ging ze daar een middagje paragliden.



,,Toen we waren opgestegen, maakte de instructeur allemaal snelle rondjes en scherpe bochten. Dat was best gaaf, tot ik erachter kwam dat mijn telefoon opeens weg was.” Die was vastgemaakt met een touw aan haar kleding, zodat ze zelf ook beelden kon maken. Toch was hij losgeschoten.



Hoog in de lucht vertelde ze de paraglider wat er gebeurd was. ,,Hij probeerde mij nog op te vrolijken, maar dat lukte niet meer.”

Twee groene streepjes?!

Volledig scherm Elke Verhoeven tijdens het paragliden boven Oostenrijk. © videostill Elke baalde flink en nadat ze geland was, vertelde ze haar ouders wat er was gebeurd. Bellen naar het toestel lukte op dat moment niet. Ze probeerden via de app ‘Zoek mijn iPhone’ het toestel terug te vinden, maar dat wilde ook niet lukken. Ze dacht dat ze hem voorgoed kwijt was, totdat ze met een andere telefoon een appje naar haar eigen nummer stuurde en tot haar verbazing twee groene ontvangst-streepjes zag verschijnen.

Toch Wifi-verbinding

Omdat ze geen 4G-verbinding heeft, kon dat maar één ding betekenen: de telefoon had verbinding met Wifi. ,,En ik was alleen maar ingelogd op de camping, dus de telefoon moest heel dichtbij zijn.”



Ze belden naar het toestel en na een paar keer proberen werd er dit keer wel opgenomen. Een Oostenrijkse caissière van de camping nam op en vertelde waar hij was gevonden. ,,Hij was op nog geen 50 meter van onze caravan gevallen”, kreeg Elke te horen.

Quote Ik denk dat mijn overleden oma ervoor heeft gezorgd dat alles is goed gekomen. Elke Verhoeven (13)

De telefoon ‘leefde nog’ en had alleen een paar krassen. ,,Maar die zaten er volgens mij al op van vóór dit hele avontuur.”



Blijkbaar had ze vlak boven de camping gevlogen, wat ze op dat moment niet in de gaten had. ,,Ik zag wel een groot meer vanuit de lucht, dus ik ben heel blij dat hij in het zachte gras landde en niemand raakte tijdens de val.” Elke blikt terug op haar oma, die ze niet zo lang geleden is verloren. ,,Ik denk dat zij ervoor heeft gezorgd dat alles is goed gekomen.”

