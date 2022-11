Elke keer als ik kritiek uitte op Willem Engel, had ik weer hordes labiele geesten achter me aan

aan het werk Jos (58) is bovental­lig en boos: ‘Vlak voor mijn pensioen, zou ik opeens weg moeten?’

Jos (58) is na 25 jaar bij dezelfde werkgever boventallig verklaard, en is bang om ‘zo vlak voor zijn pensioen’ nog iets nieuws te moeten zoeken. Anne-Marije Buckens (34) heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze mensen van zijn leeftijd aan werk helpt. Ze wil hem helpen om over de angst heen te komen.

19 november