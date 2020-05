Elke keer weer spannend: komt de snotneus van mijn kind door de ballotage van de juf?

Vroeger, in de normale tijd, had je al wel van die spannende dagen. Je kind was niet helemaal fit, maar fit genoeg voor het kinderdagverblijf. Op die dagen bad je dat je niet door de juffen gebeld zou worden, dat er nu toch echt verhoging geconstateerd was, en je hem moest komen ophalen. Want dit soort rampen voltrok zich altijd wanneer jij net in Valkenburg aan het werk was.