Ella Vogelaar was meer dan die paar minuten zwijgen in tv-interview

‘Mankement aan zwarte doos container­schip MSC Zoe, onderzoek naar ramp mogelijk gefrus­treerd’

6:01 Containerschip MSC Zoe, dat op nieuwjaarsdag boven de Waddeneilanden 342 containers verloor, had een defect aan de zwarte doos. Dat blijkt uit een Duits inspectierapport dat in handen is van Zembla (BNNVARA). Het mankement aan de zogenoemde Voyage Data Recorder kan volgens het onderzoeksjournalistieke tv-programma een belemmering vormen voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp met het containerschip.