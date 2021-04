Elsie ligt haar hele, korte leventje al in ziekenhuis, tot nu: 'Mooiste dag in ons leven’

Hemd van het lijf Zwemkampi­oen Maarten van der Weijden: ‘Als mijn lijf wil stoppen ga ik door’

10:01 In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden (40) gaat heel ver voor zijn foundation. ‘Mijn manier van sporten is misschien een lijdensweg, maar ik geloof niet in alleen dingen doen waar je zin in hebt.’