Elske en haar grote voorbeeld balletjuf Tiny (94) laten zien: leeftijd is echt maar een nummer

Reacties op hulpactie aardbeving: ‘Fijn dat de Nederland­se reddings­hon­den het zo goed doen’

‘Ineens ben je je bewust van de ongelijkheid van de mens door een klein regeltje In de krant. Dat Assad het eigenlijk wel goed uitkomt dat dat deel van zijn land zou uitsterven verbaast ons niet’ en ‘Daar gaan we weer, producent van vaccins moet geprivatiseerd worden’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 16 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.