Emoties bij dochter na oproep om A1-viaduct naam van verongelukte chauffeur te geven

Rijkswaterstaat en de gemeente Apeldoorn zitten in de maag met het viaduct, waarvan de sloop een paar weken geleden had moeten beginnen, om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onveilige situatie op de snelweg. Doordat de rechter een gemeentelijk verkeersbesluit schorste, is volstrekt onduidelijk wanneer de ontmanteling kan beginnen. De gemeente heeft Rijkswaterstaat (RWS) in een brandbrief gemeld zich grote zorgen te maken over de veiligheid op de snelweg.