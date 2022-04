Emoties lopen hoog op in rechtszaak over koffermoord op 29-jarige vader van drie kinderen: ‘Moordenaar!’



Luid gesnik, gesnotter en gejoel. De emoties liepen hoog op in de zoveelste rechtszaak rondom de moord op de 29-jarige Manuel Alvarez, wiens lichaam in stukken werd gezaagd en in koffers achtergelaten in een auto op een parkeerplaats in Dordrecht vorig jaar zomer. Het onderzoek is ‘nog steeds niet klaar’. ,,Moordenaar!”