Emoties na faillissement Veluwse uitvaartondernemer: ‘Ik spoelde mijn moeder door de gootsteen’

Reacties op verkeers­boe­tes: ‘Bekeurin­gen moeten inkomensge­re­la­teerd zijn’

‘Wie meer dan 10 kilometer per uur te hard rijdt, weet dondersgoed waar die mee bezig is’ en ‘Waarom wordt er al ruim vier jaar in de Tweede Kamer gediscussieerd over een wettelijk verbod op het pedohandboek?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 8 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

8 september