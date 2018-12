Emotionele oproep: Start proces tegen daders MH17!

Komende zomer is het vijf jaar geleden dat pro-Russische rebellen het toestel van Malaysia Airlines met een buk-raket boven Oost-Oekraïne uit de lucht schoten. Een internationaal onderzoeksteam (JIT), onder leiding van het Openbaar Ministerie in Nederland, probeert degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de 298 inzittenden voor de rechter te slepen.

,,Als dat langer duurt dan een paar jaar heb je een probleem’’, zegt Van Zijtveld, die zijn kinderen Fréderique en Robert-Jan en zijn schoonouders verloor. ,,De laffe daders moeten voor de rechters verschijnen om zich te verantwoorden voor deze moordpartij. Dat is voor mij nu het belangrijkst. Ik heb geen rust voordat dat gebeurd is. Ik wil nu actie zien. Het recht moet zegevieren.’’

Volgens Van Zijtveld heeft het geen zin om te wachten op medewerking van Rusland. Het ‘poldermodel’ is uitgewerkt. ,,De daders zullen zich niet vanzelf melden. Ik ga ervan uit dat het OM na 4,5 jaar intensief speuren inmiddels wel weet wie ze zijn. Als het proces nog later begint, zullen sommige nabestaanden dat niet meer meemaken.’’

Het OM kan nog niks zeggen over de planning. ,,Het strafrechtelijk onderzoek is nog volop gaande’’, staat in het laatste bericht aan nabestaanden, enkele weken geleden. ,,Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten óf en zo ja wanneer het tot vervolging van één of meer verdachten zal overgaan. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de mogelijke strafzaak bij de rechtbank zal worden behandeld.’’