‘En hoe is ‘t bij jullie? Veel doden, hè!’ Dat is kennelijk onze reputatie bij de oosterburen

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 458. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

‘Der Niederländer ist wieder da!’ Ik ben de auto nog niet uit of de buurman schreeuwt al naar zijn vrouw dat ik, de buurman, na driekwart jaar weer gearriveerd ben. Het is tegen negenen en ik heb in dik vijf uur de afstand tussen onze woonplaats en ons vakantiehuis in Duitsland afgelegd. Het vakantieverkeer is nog niet op gang, ik was de enige Nederlander.

Hij zit op een bankje voor zijn huis, mijn Duitse buurman, met een biertje in zijn hand. Eerlijk gezegd liet ik hem driekwart jaar geleden ook zo achter. Dat is ook wel zijn reputatie in het dorp. Ouwe hippie, is de aardigste omschrijving. Ik neem maar aan dat ie in de winter weleens naar binnen is geweest.

Ik stap uit en vraag: ‘Hoe gaat het?’ ‘Gut,’ zegt ie. ‘En hoe is ‘t bij jullie? Veel doden, hè!’ Dat is kennelijk onze reputatie bij de buren. We zijn in hun registratiesysteem ook nog maar een paar dagen geleden van hoog- naar normaal-risicogebied gegaan. Reden waarom ik ook nu pas weer kan kijken hoe het vakantiehuis erbij staat.

Maar eerst even bijpraten. ‘En hier?’ vraag ik. Niks aan de hand in het dorp, zegt hij. Geen doden, geen zieken. Ik vraag of ie al ingeënt is. Hij blijkt een twijfelaar. ‘Mann weiss ja nicht…’, zegt ie. ‘Ik heb m’n eerste prik al binnen’, zeg ik, ‘en binnenkort ga ik de tweede halen.’ Zo, even de positie van der Niederländer duidelijk gemaakt. ‘Ach ja’, antwoordt hij, ‘binnenkort ga ik waarschijnlijk ook wel een keer.’

Quote Het pilsje dat der Niederlän­der om tien uur opentrok: verrukke­lijk

Hij is duidelijk lankmoediger dan zijn overheid. Alhoewel ik bij alle autoriteiten aangemeld ben, heeft de Duitse overheid me sinds ik de grens overstak, al twee keer via sms gewaarschuwd: ‘Die Bundesregierung: bitten beachten Sie die Test-Quaräntaneregeln.’

Doe ik, en nu kan ik dus eindelijk het huis inspecteren. En het is niet alsof je na een barre tocht het Behouden Huys op Nova Zembla weer openmaakt, maar toch wel spannend wat driekwart jaar onbewoondheid heeft gedaan. De tuin, waar ik meteen even een kijkje neem, is als verwacht overwoekerd. Goed voor de bloemen en de bijen. Een kleine warentest in de keukenkastjes: pindakaas, appelstroop blijven prima. De muizen evenwel hebben zich tegoed gedaan aan de hagelslag. Alles op. Het zijn wel kieskeurige zoetekauwtjes; de havermoutvlokken bleven onaangeroerd. Enfin, het pilsje dat der Niederländer om tien uur opentrok: verrukkelijk.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: