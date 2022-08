Energiebedrijven: klanten steken kop in het zand en verlágen hun termijnbedrag

Vrouw (56) scheldt voorbijgan­gers zomaar uit vanaf een terras: ‘Ik denk dat er iets in mijn bier is gestopt’

Een 56-jarige vrouw uit Den Bosch vierde begin juni de verjaardag van een nicht in een café in Den Bosch. Maar ineens was zij weg. In de boeien geslagen en opgesloten in een politiecel. ,,Het had nog erger gekund’’, zegt de vrouw tegen de politierechter.

18 augustus