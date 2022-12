Energiecrisis of niet, deze kerstfanaten laten zich niet tegenhouden: ‘Dan maar 30 euro meer betalen...’

Video Opnieuw explosie bij restaurant­ke­ten Lobi BBQ, nu in Rotterdam

Opnieuw is een vestiging van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ het doelwit geworden van een explosie. In de nacht van maandag op dinsdag rond 01.30 uur ging een explosief af bij een restaurant aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West. Er raakte niemand gewond.

