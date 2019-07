Energieslurpende airco's vergeten in het Klimaatakkoord

De groeiende behoefte van consumenten aan het koelen van hun huis is een blinde vlek in het Nederlandse klimaatbeleid. Dat stelt het Klimaatverbond Nederland. ,,We hebben het in Nederland vooral over hoe we onze huizen gaan verwarmen zonder aardgas. Maar door betere isolatie van woningen daalt de vraag naar warmte sterk, terwijl de behoefte aan koelte juist toeneemt’’, zegt woordvoerder Jan Engels van het Klimaatverbond, een samenwerking van vele tientallen lokale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen.

Dat bleek vorige week. Toen in Nederland recordtemperaturen boven de 40 graden werden bereikt, vlogen de airco’s weer de deur uit. Grote webwinkels als bol.com en CoolBlue zagen de vraag naar de apparaten de afgelopen jaren met 300 procent stijgen, meldt brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek NVKL. De verwachting is dat de verkoop zal blijven toenemen. Airco’s verbruiken veel stroom en zorgen daarmee voor heel wat uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zorgen de ronkende buitenunits van airco-installaties er voor dat steden nog een beetje warmer worden.

Quote We hebben het vooral over hoe we onze huizen gaan verwarmen zonder aardgas. Maar door betere isolatie daalt de vraag naar warmte sterk Jan Engels, Klimaatverbond

Blinde vlek

In het eind juni door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord is de extra uitstoot van airco’s en behoefte aan koeling in woningen helemaal niet meegenomen, bevestigt wetenschappelijk onderzoeker Nico Hoogervorst van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ,,We hebben wel in beeld hoeveel koelte kantoren, winkels, ziekenhuizen en bedrijven nodig hebben en hoeveel energie daarvoor nodig is. Maar ook met de koeling van huizen zou rekening moeten worden gehouden.’’

Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving, stelt desgevraagd niet te weten dat het PBL de cijfers niet heeft meegenomen. ,,Dan zullen ze dat de eerstkomende keer wel moeten doen.’’