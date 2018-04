Engelandvaarder: 'Schandelijke kritiek op Wilhelmina'

Voorzitter Pieter Verhoeve van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen raakt ook niet onder de indruk over hoe Aalders korte metten maakt met de mythe die Wilhelmina in de jaren na de oorlog is geworden. ,,Aalders schrijft dat hij met dit boek de echte Wilhelmina laat zien. Dan word ik kritisch, want dat is wel heel pretentieus. Geschiedschrijving is nooit af. Aalders schetst nu misschien nieuwe perspectieven, maar dat verandert niets aan de situatie dat Wilhelmina voor veel mensen heel veel heeft betekend.''



Het stoort Verhoeve, zelf historicus, dat het lekker scoort om spraakmakende historische figuren af te branden. Zo werd Willem van Oranje twee jaar geleden nog afgeschilderd als een terrorist. Het is een trend die ook historicus Coos Huijsen en schrijver van het boek De Oranjemythe is opgevallen. ,,Aantonen dat mythes niet kloppen is in de mode nu, maar het is wel de kunst om het in de tijd te vergelijken. Was het optreden van andere leiders die waren gevlucht zoveel beter? Wat kun je eigenlijk van een staatshoofd in het buitenland verwachten? Draait het dan om beleidszaken of moet ze juist een inspiratiebron zijn? Die laatste rol had ze zeker.''