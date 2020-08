‘Enjoy Greece’: vanaf vandaag 150 euro afrekenen voor (hopelijk) negatieve coronatest

Op het moment dat ik een reis naar Griekenland plande, was corona een vage ziekte in China. In januari meldde ik me aan voor een yogacursus eind augustus op een adres waar ik eerder ben geweest. Bij leuke mensen die een hotel runnen aan een rustig baaitje aan de zuidkust van Kreta. Gelijk ook maar maar een ticket geboekt bij Ryanair.



Vervolgens veranderde de wereld vanaf begin maart. Iedereen moest thuisblijven en elke dag zag je beelden van overvolle ziekenhuizen. In Griekenland viel het wel mee met de coronapandemie. Daar was al vroeg een strenge lockdown. Tot nog toe zijn er nog geen 300 mensen overleden aan het gevreesde virus.



Of mijn reis kon doorgaan, was lang onzeker. Niet dat me er druk over maakte, er zijn ergere dingen in het leven. Maar het virus doofde uit, de vliegtuigen vlogen weer, ik kon inchecken bij Ryanair. Wel vroeg de Griekse regering om online een formulier in te vullen: wanneer je aankomt en waar je verblijft. De bevestigingsmail wordt afgesloten met de woorden ‘stay safe, stay healthy, and enjoy Greece’.