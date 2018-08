Enkelband Klaas Otto gaat af om werken voor gezin mogelijk te maken

Mylène de la Haye doet aangifte tegen tabaksindu­strie: 'Zij zijn crimineel!'

17:39 Voormalig tv-presentatrice en schrijfster Mylène de la Haye doet ook aangifte tegen de tabaksindustrie. Daarmee is zij eerste BN'er die zich aansluit in de juridische strijd tegen de producenten van sigaretten. Mylène (59) slaagde er pas twee jaar geleden in, na 42 jaar paffen, om te stoppen met roken.