Enkele gevallen van apenpokken in Nederland, Spanje onderzoekt Pride-festival als mogelijke brandhaard

UpdateHet apenpokkenvirus is op advies van het RIVM aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Minister Ernst Kuipers verwacht echter geen grote problemen door het virus.

Het apenpokkenvirus is bij een tweede persoon in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tweede positieve testuitslag kwam vandaag binnen, nadat gisteren ook al iemand het virus onder de leden bleek te hebben.

Minister Kuipers (Volksgezondheid) verwacht niet dat het virus in Nederland tot grote problemen gaat leiden. ,,Het is goed om te benadrukken dat er geen collectieve maatregelen voorzien worden. De manier waarop apenpokken overgebracht wordt en de relatief milde klachten bij de meeste mensen maken dat er geen druk op de zorg verwacht wordt. Nederland is tot 1974 gevaccineerd tegen pokken. Het is te verwachten dat deze vaccinatie, zelfs na al deze tijd, nog bescherming biedt tegen apenpokken. Nederland heeft daarnaast de beschikking over vaccins tegen pokken die bescherming bieden tegen apenpokken.”

‘Wel veel werk voor hele zorgketen’

De uitbraak van apenpokken is volgens hoogleraar Chantal Bleeker-Rovers van het Radboud UMC ‘geen reden tot paniek‘. Wel verwacht ze dat de ziekte ‘weer veel inspanning gaat vragen’ van het RIVM, de GGD’en ‘en de hele zorgketen’. De hoogleraar, die is gespecialiseerd in uitbraken van infectieziekten, schat de kans om deze uitbraak te stoppen groter in dan bij het coronavirus.

Op Twitter beargumenteert Bleeker-Rovers waarom. Ze voert aan dat het virus dat apenpokken veroorzaakt vooral door intensief contact ontstaat en pas nadat mensen symptomen hebben ontwikkeld. De bultjes die de ziekte aan de huid veroorzaakt zijn ‘zeer zichtbaar en herkenbaar’.

Werkzaam vaccin

Tegen apenpokken is bovendien een werkzaam vaccin beschikbaar: vaccins die tegen de pokken werken, kunnen ook dit virus bestrijden. Als ze op tijd worden toegediend aan iemand die contact heeft gehad met een patiënt, kunnen de vaccins ook symptomen voorkomen of op zijn minst de kans op ernstige ziekte verlagen, schrijft de hoogleraar. Vrijdag maakte het RIVM bekend dat een eerste besmetting in Nederland is geconstateerd. In andere Europese landen hebben tientallen mensen de ziekte recent opgelopen.

Om de overdracht te stoppen, is het belangrijk dat mensen alert zijn op de klachten die het veroorzaakt en dan in isolatie gaan. De eerste symptomen ontstaan 5 tot 21 dagen na besmetting. Voordat de blaasjes en bultjes op de huid verschijnen, krijgen mensen last van klachten als koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Bleeker-Rovers adviseert mensen die contact hebben gehad met een vermoedelijke patiënt die de ziekte heeft, of die ergens zijn geweest waar besmettingen zijn ontstaan, zoals het Darklands festival in België, om bij deze symptomen al contact met een arts op te nemen.

Monkeypox

De internist-infectioloog spreekt overigens liever van monkeypox, om verwarring te voorkomen. De Nederlandse term apenpokken wordt op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Suriname vaak gebruikt om krentenbaard mee aan te duiden. Dat is een heel andere aandoening. Ook de apen waar de naam naar verwijst kloppen eigenlijk niet, zegt de hoogleraar. ,,Het virus is alleen voor het eerst vastgesteld bij uit Afrika geïmporteerde apen, maar komt vooral voor bij knaagdieren.”

De hoogleraar wijst erop dat kinderen, zwangeren en mensen met een verstoord afweersysteem meer risico lopen op complicaties en overlijden. ,,De meeste mensen herstellen na 2 tot 4 weken vanzelf. Zij blijven besmettelijk totdat de korstjes zijn ingedroogd.”

Maspalomas

Ondertussen onderzoeken de Spaanse autoriteiten of het apenpokkenvirus zich mogelijk via een Pride-festival op het toeristische eiland Gran Canaria heeft verspreid, bericht de Spaanse krant El País. Het populaire homofestival Maspalomas Gay Pride werd tussen 5 en 15 mei door zo’n 80.000 mensen uit Spanje en het buitenland bezocht. Een man uit Madrid, een man uit Italië, en een man van Tenerife, testten positief op het virus nadat ze het festival hadden bezocht.

In heel Spanje zijn tot nu toe dertig besmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn er 23 ‘verdachte gevallen’ bekend. In Madrid heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vrijdag een sauna gesloten, nadat deze als mogelijke brandhaard werd aangewezen. Ook in buurland Portugal zijn zeker 23 mensen besmet.

De organisatie van het internationale homofestival Darklands, dat eerder deze maand plaatsvond in Antwerpen, meldde vrijdag dat de gezondheidsdienst van de Belgische regering ook drie besmettingen met het apenpokkenvirus naar dat festival heeft herleid. Volgens de organisatie is er reden om aan te nemen dat het virus door festivalbezoekers uit het buitenland is binnengebracht.

