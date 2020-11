Enorme schade na plofkraak bij filiaal van de Jumbo in Westervoort

update Centrum Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven eerder dicht vanwege ‘onverant­woor­de drukte’

28 november Omdat het twee dagen achter elkaar veel te druk was in Rotterdam gaan de winkels in de grote winkelcentra daar op koopzondag om 17 uur op slot. Burgemeester Aboutaleb gooide ook zaterdag al de winkels eerder op slot vanwege de drukte. Zijn collega's in Eindhoven en Dordrecht deden hetzelfde.