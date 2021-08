Enorme zwendel in paardenhandel: miljoenendeals op basis van vertrouwen en handjeklap

Bij de handel in exclusieve spring- en dressuurpaarden wordt in Nederland flink gesjoemeld. Volgens de Belastingdienst is er 100 miljoen euro aan belasting ontlopen, opsporingsdiensten vrezen voor grootschalig witwassen in de miljardenbranche.