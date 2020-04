Enquête: Nederlander verwacht nog zeker zes maanden corona-maatregelen

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder een representatieve groep Nederlanders. ,,Je merkt dat mensen deze crisis nu echt serieus nemen en er van zijn doordrongen dat het nog wel even duurt. Maar je ziet ook dat ze wel uitgaan van herstel na een maand of zes; daar blijkt ook een zeker optimisme uit’’, concludeert onderzoeker Jasper de Jong.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 58 procent van de Nederlanders verwacht dat er nog zeker zes maanden coronabeperkingen zullen gelden, zoals het niet schudden van handen, sluiting van horeca en thuiswerken. Een veel kleiner percentage (9 procent) houdt er rekening mee dat dergelijke maatregelen een jaar lang zullen gelden. Officieel duren de beperkende maatregelen tot 28 april (voor onder meer sportclubs en horeca) of tot 1 juni (voor evenementen). De Jong: ,,Nederlanders gaan er dus van uit dat ze nog een behoorlijke tijd aan social distancing zullen moeten doen.”

Tevreden over kabinet

Een overgrote meerderheid (90 procent) steunt het kabinetsbeleid dat leidde tot een ‘intelligente lockdown’. Driekwart van de Nederlanders is ook tevreden over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de zwaar getroffen economie te steunen.

Dat die economie het zwaar heeft, is inmiddels ook iedereen duidelijk: 67 procent houdt rekening met een economische krimp van 7,7 procent of meer en een werkloosheid van 8 procent of meer. Die cijfers zijn voorgelegd op basis van verschillende prognoses van het Centraal Planbureau (CPB).

Eerst de bakker, dan Schiphol

De overheidssteun om die economie te redden, moet volgens ruim driekwart van de Nederlanders vooral naar het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan. Over steun aan de grote bedrijven als Schiphol en KLM is Nederland verdeeld: 30 procent vindt dat de overheid zich ook daarop moet richten, maar 30 procent is het daar niet mee eens. ,,Die zien vooral dat de lokale middenstand en de horeca het nu erg zwaar hebben, de urgentie lijkt daar groter dan bij internationale bedrijven die doorgaans diepere zakken hebben.”