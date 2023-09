Enquête: veel ouders willen dat kinderopvang niet gratis wordt; vrezen wachtlijsten

Dat blijkt uit een enquête van tv-programma EenVandaag en platform Ouders van Nu onder bijna 4000 ouders die minimaal één kind in de dagopvang of buitenschoolseopvang (BSO) hebben. In het coalitieakkoord van het inmiddels gevallen kabinet stond dat de kinderopvang in 2025 vrijwel gratis zou worden, maar dat is al uitgesteld naar 2027.

Van de 3786 ondervraagde ouders zegt 63 procent dat ze graag zien dat de opvang (bijna) gratis wordt. Opvallend genoeg blijft 29 procent van de ouders er juist liever voor betalen. De meeste ouders in die groep denken dat het plan onuitvoerbaar is. Ook vindt een deel het niet eerlijk als, door belastingen, ook niet-ouders meebetalen aan kinderopvang. De meest genoemde reden om de opvang niet gratis te maken is echter de vrees dat dan nog meer ouders hun kinderen zullen aanmelden, waardoor de wachtlijsten groeien en het personeelsgebrek nog groter wordt.

Moeite met betalen

Dat een ruime meerderheid van de ouders de opvang liever gratis ziet, is niet vreemd: een kwart van alle ouders zegt moeite te hebben de rekening van de dagopvang of buitenschoolseopvang (BSO) te betalen.

Uit de enquête blijkt ook dat 95 procent van de ouders (met kinderen tussen de 0 en 4 jaar op de dagopvang) positief is over de kwaliteit van de opvang, ook al worden ze geregeld geconfronteerd met personeelsgebrek. Wel maakt 16 procent van de ouders zich (soms) zorgen over de veiligheid van hun jonge kind in de opvang. Uit onderzoek van deze krant bleek eerder dit jaar al dat de toezichthoudende GGD’s dat ook doen.

Voor een klein deel van de ouders (13 procent) hebben de kwaliteit en de beschikbaarheid van kinderopvang zelfs invloed op hun kinderwens. Zij twijfelen of ze nog een kind willen of stellen het krijgen van een kind uit.

