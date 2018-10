Enschede paraat voor 35.000 Duitsers

Extra politie, extra weginspecteurs, extra verkeersregelaars, extra bezetting bij toeristenstands én een extra warenmarkt: Enschede is donderdag klaar voor een Duitse invasie. Vanwege de feestdag Allerheiligen worden er zo’n 35.000 Duitsers verwacht in de binnenstad. In Duitsland zelf zijn de winkels vanwege die feestdag gesloten, en dus trekt publiek massaal de grens over. “Het wordt als een drukke zaterdag, alleen dan met meer Duitsers”, verwoordt directeur Marieke ter Brugge van Enschede Promotie het.

Entschuldigung?

Deze donderdag is de voertaal in de Enschedese binnenstad Duits met een verwacht bezoekersaandeel van ruim 70 procent. In totaal worden 50.000 bezoekers verwacht. Dat is vergelijkbaar met een drukke zaterdag in het centrum. Vandaar ook dat en een extra warenmarkt op het Van Heekplein plaatsvindt, speciaal voor die Duitse klant. Daarnaast zijn er extra verkeerscontroles en zet Enschede Promotie meer medewerkers in bij info-punten voor toeristen.

Op een gewone zaterdag komt 40 procent van het winkelend publiek in Enschede uit Duitsland. Opvallend genoeg is dat meer dan het aandeel Enschedeërs op de drukste winkeldag (36 procent, Binnenstadmonitor 2016) in het centrum.

Duitsers komen graag naar Enschede vanwege de grote ketens, warenmarkt op het Van Heekplein, de kaas en de vis. Maar is er meer. Ter Brugge: “Duitsers beleven hier toch een vakantiegevoel um die Ecke. Op een uurtje rijden zitten ze in het buitenland en zijn ze er echt even helemaal tussenuit.”

Van leegstand tot hip & happening

De Enschedese binnenstad heeft een lange traditie met Duitse bezoekers, maar de laatste jaren is het aandeel sterk toegenomen zegt Ter Brugge. “Vier, vijf jaar geleden was hier veel leegstand, dat is nu helemaal veranderd. En dus zien we het aandeel Duitsers flink stijgen. De grote ketens zijn daarin belangrijk. Duitsers hebben toch het gevoel dat het in Nederland hip and happening is, ook qua modebeeld. Aan de andere kant vinden ze hier wel vertrouwde Duitse ketens als Extrablatt.”

Vanuit de stad zelf is 3 jaar geleden een (online) campagne ingezet om meer Duits publiek te trekken. Zo is er een speciale website voor winkelend publiek uit Duitsland en wordt er geadverteerd in de grensregio. In eerste instantie richtte Enschede zich op bezoekers uit Münster en Osnabrück. Sinds vorig jaar wordt er ook geprobeerd inwoners uit de regio Essen te verleiden nach Enschede zu kommen en mikt de gemeente meer op bezoekers die er een weekendje Twente van maken.