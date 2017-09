Enschede maakt zich op voor demonstraties: Het is erg griezelig

Enschede is vandaag een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat er preventief gefouilleerd mag worden, gezichtsbedekkende kleding verboden is en dat er mag worden gecontroleerd met camera's.

Aanvankelijk zouden de demonstranten van Pegida 1,8 kilometer door Enschede mogen lopen, maar het traject is op het laatste moment gehalveerd. Nu is een rondje uitgestippeld in de directe omgeving van het Blijdensteinpark, grenzend aan het centrum van Enschede. De route voert vooral langs appartementencomplexen, met namen als Korteland, De Molenborgh en De Beukhof.

Griezelig

Het bracht de krant Tubantia er gisteren toe het rondje na te lopen. Gert en Betsie Kleijzen kijken vanaf hun balkon over de Espoortstraat. Daar trekken, als de voortekenen niet bedriegen, vanmiddag vele honderden demonstranten voorbij. ,,Ik weet niet wat precies de bedoeling is. Ik vind het heel griezelig", zegt Betsie tegen het dagblad. Een buurvrouw van het appartementencomplex probeert Betsie nog gerust te stellen. ,,We zitten hier vijf hoog en droog. Ons kan toch niks gebeuren?" Betsie (77) is niet helemaal overtuigd, vooral omdat echtgenoot Gert (78) naar het thuisduel van FC Twente tegen FC Utrecht gaat. ,,Ook niet helemaal zonder gevaar", stelt hij met een knipoog vast. Betsie weet wel wat ze dan gaat doen. ,,Ik ga zondagmiddag naar bed. En ik doe de deur op slot."

Bezorgd

In het Blijdensteinpark in Enschede maakte een bewoonster van de C.F. Klaarstraat het dagelijkse rondje met haar hondje. ,,Ik houd mijn hart vast. Ze komen ook bij ons voorbij." Op enkele kilometers van het Blijdensteinpark komen ultra-linkse groeperingen bijeen in het Volkspark. Ze willen een tegendemonstratie houden. ,,Die groepen zullen naar elkaar toe willen", zegt Gert Kleijzen. "Dat moet de politie voorkomen, want anders krijg je een hoop ellende in de stad."