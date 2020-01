Enschedese ‘mesmeneer’ Kraja kreeg rake klappen, maar is nu in de Heer

Nog nooit zoveel mensen aan de slag: 9 miljoen betaald aan het werk

7:39 Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar.