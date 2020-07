Er bestaat voor uitgeverijen geen enkele reden om moedwillig bevolkingsgroepen buiten te sluiten

Franse vrouwen walgen van Nederlands barbecuebe­drijf na vertaal­blun­der: ‘Ze kotsen op ons‘

19:36 Een Nederlandse producent van innovatieve barbecues ligt in Frankrijk zwaar onder vuur voor het (onbedoeld) denigreren van vrouwen. Het Bredase bedrijf UBG Company gebruikte in de handleiding van een van haar producten per abuis het woord ‘bobonne’, een omstreden term voor huisslaaf. Vrouwenrechtenorganisatie Petite Sexiste reageert woest. Eigenaar Onno Vos trekt het boetekleed aan. Hij spreekt van een vertaalfout. ,,Het was zeker niet onze bedoeling om mensen te kwetsen.”