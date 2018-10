Er gloort hoop voor zowel het het Slotervaart, als voor de IJsselmeerziekenhuizen

De eerste kandidaat voor de MC IJsselmeerziekenhuizen werd maandagavond bekend. Het St Jansdal in Harderwijk liet weten dat zij de werkzaamheden in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. De curatoren hebben kennis genomen van het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis, maar hebben nog geen concreet bod ontvangen. Dat laten zij weten in een verklaring.

Cliëntenraadvoorzitter Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans maakt met de plannen. De tweede kandidaat is het het Cardiologie Centra Nederland (CCN), laat De Bruin weten. CCN biedt cardiologische zorg op vijftien locaties in Nederland. Daarnaast is de organisatie mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. ,,Op dit moment werkt CCN aan een plan voor een passende oplossing voor de IJsselmeerziekenhuizen, waarbij een zo breed mogelijk zorgaanbod voor de regio behouden blijft. CCN ziet door haar ervaring binnen de IJsselmeerziekenhuizen en in Dokkum grote kansen om de ziekenhuisgroep uit te laten groeien tot een innovatieve zorgaanbieder die dichtbij de patiënten blijft’’, aldus de organisatie.

De cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen ‘acht de kans groot’ dat zij worden overgenomen door CCN, omdat ze de meest serieuze kandidaat zijn. De organisatie heeft zelfstandige behandelcentra voor mensen met hart- en vaatziekten.

De IJsselmeerziekenhuizen werden afgelopen donderdag bankroet verklaard. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en een verloskundigenpraktijk in Lelystad. Intussen springen ziekenhuizen in de omgeving van de failliete IJsselmeerziekenhuizen bij met het overnemen van zorg en patiënten.

MC-Slotervaart

Het Parool meldt dat er voor het Amsterdamse ziekenhuis MC-Slotervaart drie partijen geïnteresseerd zijn. Wie deze partijen precies zijn, is niet bekend. Een van de gegadigden is naar eigen zeggen zorgondernemer Sinan Belhawi. Hij beweert grote kapitaalkrachtige investeerders achter zich te hebben.

Volgens een woordvoerder van MC Slotervaart is het nog te vroeg om de vlag uit te hangen. ,,We hopen natuurlijk op een reddende engel, maar dan moet er wel veel gebeuren. Het is een complexe organisatie en we zitten in een oud gebouw waar veel aan moet gebeuren. Een overnamekandidaat moet heel veel geld kunnen investeren,” zegt woordvoerder Marcel Paapst.

,,Als er echt een serieuze gegadigde tussen zit dan wordt het verkoopproces opgestart, waarbij de partij, met geheimhoudingsplicht, in de boeken kan kijken. Die fase is nog niet aangebroken. In het geval van MC Slotervaart zou dat met spoed moeten gebeuren. Dat er nu geen aanleiding is om met spoed het verkoopproces te starten, zegt wel iets over hoe de kandidaten in de wedstrijd staan.”

Aan de andere kant, zegt Paapst: ,,Dat kan morgen weer anders zijn.”

Volledig scherm Exterieur van MC Zuiderzee in Lelystad. © ANP