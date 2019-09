Er is nog maar één iemand die het CDA kan redden

Plofkra­kers slaan vaker toe, maar buit houdt niet over

3:00 Hoewel we in Nederland de best beveiligde geldautomaten van Europa hebben, stijgt dit jaar het aantal plofkraken. De politie breekt er zich het hoofd over, want plofkrakers maken nog zelden papiergeld buit. ,,Hun verbetenheid is groot.”