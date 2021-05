Er komt een generatie aan die de donkere jaren van toen niet als luguber hoofdstuk in de geschiedenis ziet

LEESTIP Gert (96) ontsnapt aan de dood in fabriek in na­zi-Duitsland: ‘Mijn lichaam rilde en trilde’

19:45 Zo groen als gras was boerenknecht Gert van Dijk uit Haastrecht toen hij in 1943 naar Duitsland werd gestuurd om in een fabriek van de bezetter te gaan werken. Over zijn Arbeitseinsatz hield hij een dagboek bij en tekende later deze korte verhalen op in een prettig leesbaar document.