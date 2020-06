Er mag niemand meer bij Black Lives Matter-demonstratie Middelburg

,,Eindelijk kunnen we ons ook in Zeeland laten horen”, zegt Baggasse. ,,Hier is het misschien nog wel belangrijker om van je te laten horen. Als je een kleurtje hebt val je op.” Baggasse heeft zelf te maken gehad met racisme. Toen ze achttien jaar geleden neerstreek in Axel, probeerden jongeren haar haren in brand te steken toen ze op de bus stond te wachten. ,,Dat is ook Nederland.”



De dames zijn blij dat alle culturen op de bijeenkomst zijn afgekomen. ,,Dat is toch fantastisch. Van Afrikaans tot Aziatisch, het is er allemaal. We moeten racisme samen breken.”