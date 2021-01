Er verandert misschien veel voor Trump, maar niet voor ons

Donald Trump mag niet meer op Twitter. Nooit meer. De bazen van het platform hebben hem verbannen vanwege ‘het risico op verdere aanzet tot geweld’. Dat is nogal een beslissing. Beknot een techbedrijf hier de vrijheid van meningsuiting, oftewel: had men dit nooit mogen doen? Of is het juist veel te laat?



Twitter en Facebook liggen al jaren onder vuur, omdat op deze platforms nepnieuws en desinformatie welig tieren, en men daar tot voor kort weinig tot niks aan deed. Sterker nog: ze zijn groot geworden met het verspreiden van nepnieuws, ophef, sensatie. Want hoe extremer, hoe meer clicks. En clicks zijn geld.



Nu treden ze ineens wel op. En meteen allemaal: Donald Trump is niet alleen verbannen van Twitter, maar hij mag ook niet meer op Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, Snapchat, Spotify en Pinterest.



Hij kan zijn telefoon alleen nog gebruiken om mee te bellen. Verder niks.



Dat dit een drama voor Trump is, is geen nieuws. Twitter is zijn leven. Hij gebruikte het voor zijn proefballonnetjes, hij communiceerde ermee met zijn kiezers. Door Twitter kon hij de normale media omzeilen, buitenspel zetten. Zonder Twitter was hij nooit zover gekomen.