Er zijn te veel bullshitbanen, die ontstaan niet onder mensen die praktisch zijn opgeleid

Wie de afgelopen dagen buiten is geweest, kon er eigenlijk niet omheen: overal hingen weer vlaggen met rugzakken van trotse ouders wier kinderen voor hun examens zijn geslaagd. Die traditie ken ik niet uit mijn eigen jeugd. Mijn ouders wisten niet welk doel het allemaal diende en bovendien hadden we geen vlag thuis.



Wat ook meespeelde, was dat wij, mijn broers en ik, alle drie op een mavo hebben gezeten, een afdeling die zich minder uitbundig manifesteerde rond deze periode. Aan examenfeestjes deden we bijvoorbeeld niet op school.



Ik moest hieraan denken toen ik deze week hoorde dat leerlingen van de vmbo’s basis en kader, die allemaal digitaal hun examens hebben gemaakt, een week later dan de andere niveaus hun uitslag krijgen.