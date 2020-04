Erasmusbrug minutenlang bezet voor uitvaart Theo (57): Hij had dit zó mooi gevonden

Het overlijden van Theo Eikelhof is in zijn woonplaats Barendrecht als een bom ingeslagen. Theo was pas in de vijftig en zo gezond als een vis. Hield van fietsen en skiën, dronk niet, rookte niet. Mankeerde eigenlijk helemaal niets, tot het coronavirus hem te pakken kreeg. Niemand die ooit had kunnen denken dat een ski-vakantie met vrienden in Oostenrijk hem uiteindelijk fataal zou worden.