Ergernis over gedrag verdachten na doodslaan van Marcin Naus: ‘Nabestaanden krijgen een schop na’

,,Ze hebben hun schouders erover opgehaald en gelachen.’’ Dat zei de aanklager donderdag over twee Poolse mannen (45 en 51) die donderdag in hoger beroep terechtstonden voor het doden van hun landgenoot Marcin Naus (32). Zijn zwaar toegetakelde stoffelijk overschot werd in maart 2018 gevonden in de Bossche Ertveldplas.