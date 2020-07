Ergin was verloofd met Soraya, maar toen kwam corona én hij werd opgepakt

Lichamen omgekomen militairen aangekomen in Curaçao, pas later vervoerd naar Nederland

15:31 Het marineschip met daarop de lichamen van Christine Martens en Erwin Warnies, de militairen die zondag om het leven kwamen bij een helikoptercrash voor de kust van Aruba, is aangekomen in Willemstad, Curaçao. Omdat het onderzoek naar de crash nog aan de gang is, is nog niet bekend wanneer de overleden militairen naar Nederland worden gebracht.