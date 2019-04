Erik Frenken wint prestigieuze modeprijs: ‘Ik blijf trouw aan mezelf’

Het atelier van Frenken is verhuisd. De modevormgever en zijn kleine team werken sinds een paar weken niet langer in Den Haag, maar in Amsterdam. Anti-kraak in een kantoorpand in Zuidoost. De naam Frenken is aan de buitenkant alleen nog maar zichtbaar bij de deurbel. Een kattebelletje met zijn naam erop bevestigt de aanwezigheid van de man die naam maakte als ontwerper voor onder meer Viktor&Rolf. Binnen staan nog tientallen onuitgepakte verhuisdozen. ‘Inspiratie’, staat er geschreven op een van de dozen. ,,Daar stop ik alles in wat me opvalt en waar ik misschien nog iets mee wil. Kledingstukken, hoeden, mutsen, handschoenen, maar ook modereportages uit tijdschriften.’’ Het contrast is er; in dit anti-kraakpand worden exclusieve damescollecties ontworpen. Frenken zit er niet mee. ,,Ik hoef hier geen huur te betalen en heb alle ruimte. Het geld wat we overhouden, kunnen we mooi gebruiken voor de ontwikkeling van het label.’’