Erika D. ging met zoon (16) op ‘pedojacht’, slachtoffer letterlijk de hersens ingeslagen

Gewaarschuwde politiemensen treffen op 1 november afgelopen jaar een amper nog levende man aan in zijn woning in Enschede. Ze zien bloedspetters tot aan het plafond.

In het ziekenhuis wordt duidelijk dat de schedel van het slachtoffer zo hard met een stomp voorwerp is ingeslagen, dat zijn hersens te zien zijn. Ook heeft hij meerdere diepe messteken in zijn rug. De man blijkt slachtoffer van een moordaanslag die werd gepland door de Enschedese Erika D. (36). Voor de uitvoering schakelde ze haar zoon en diens kameraad in.

Veroordeeld voor zedendelict

D. was erachter gekomen dat het slachtoffer lang geleden eens was veroordeeld voor een zedendelict en bedacht dat het tijd was om ‘de pedo te bossen’. De plannen die D. met haar 16-jarige zoon en diens kameraad Max van D. (18) maakte, waren voor politiemensen letterlijk terug te horen op haar telefoon. Een app op haar mobiel nam alle gesprekken op en zo werd duidelijk dat ze de twee om hulp vroeg, ‘omdat ze zelf niet sterk genoeg’ was.

Het slachtoffer moest ‘helemaal de kanker gesloopt worden’ was te horen op de opnamen. Ook viel te beluisteren hoe D. haar mededaders uitlegde dat ze de man bovenop zijn schedel moesten slaan, ‘want daar is de meeste schade aan te richten’. Uit de opnamen werd verder duidelijk dat D. het na het inslaan van de schedel ‘wel af zou maken, ze had inmiddels een groot mes’.

Quote D. legde haar mededaders uit dat ze het slachtof­fer bovenop zijn schedel moesten slaan, ‘want daar is de meeste schade aan te richten’.

Ternauwernood overleefd

„Meneer heeft het ternauwernood overleefd”, zegt officier van justitie Sandra Leusink vanmorgen tijdens de pro-formazitting in een verder bijna lege rechtszaal. De heftige sneeuwval heeft verhinderd dat verdachten, advocaten en een van de rechters de gang naar de Almelose rechtbank konden maken. Het slachtoffer balanceerde lange tijd op het randje van de dood, aldus Leusink, maar is inmiddels bij bewustzijn. Als gevolg van de aanslag op zijn leven, is hij aan een oog blind geraakt.

Verdachte Max van D. haalt opgelucht adem als hij hoort dat het slachtoffer is bijgekomen. ,,Daarmee is een last van mijn schouder gevallen’’, zegt hij vanuit de penitentiaire inrichting waar hij in voorarrest zit. Zijn advocaat Mark-Jan Bouwman zegt de hoop te hebben dat gedragsdeskundigen de rechtbank uiteindelijk zullen adviseren om Van D. te vervolgen via het jeugdstrafrecht. Daar komt wat officier van justitie Leusink betreft niets van in: wat de net 18-jarige uitspookte was volgens de officier uitgekookt en doordacht. Hoofdverdachte Erika D. wordt de komende tijd door meerdere gedragsdeskundigen onderzocht. Op dit moment zit ze ‘aan de antidepressiva’ en wil ze maar één ding: in de cel blijven.

Wanneer de zaak verder gaat, is niet duidelijk. De rechtbank hoopt over drie maanden plek te hebben voor de heftige ‘pedohunting’-zaak.