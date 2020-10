Ernst Kuipers: binnen paar dagen misschien nieuwe maatregelen tegen corona nodig

Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd. Over de inhoud van de mogelijke maatregelen wil Kuipers niet speculeren.

Iets meer dan een week geleden gingen in heel het land coronamaatregelen in, en werden de beperkingen in de grote steden aangescherpt. Toen telde Nederland minder dan 3000 positieve tests per dag, inmiddels is dat opgelopen naar ongeveer 4000. ,,Hoe hoger het aantal besmettingen is, hoe drastischer ingrepen nodig zijn om dat weer terug te brengen. Als dit zo blijft heb je binnen een paar dagen aanvullende maatregelen nodig”, zei Kuipers.

Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur met klachten moest worden opgenomen is 892, een stijging van 68. Van dit totale aantal zijn er 177 mensen zo slecht aan toe dat ze zijn opgenomen op de intensive care. Dat zijn er 14 meer dan een dag eerder.

Volgens Kuipers is er op dit moment nog geen noodsituatie. De ongeveer 700 patiënten die op de verpleegafdelingen liggen, bezetten 7 procent van alle beschikbare bedden in Nederlandse ziekenhuizen. Dat lijkt niet veel, maar volgens Kuipers is het verschil met de eerste coronagolf dat toen vrijwel alle reguliere zorg was afgeschaald. ,,Nu proberen we behandelingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Die zeven procent komt dus bovenop het normale werk.”

Als de ziekenhuisopnames in deze lijn doorzetten verwacht Kuipers eind van deze week of begin volgende week boven de 1000 uit te komen. Dan zullen steeds meer ziekenhuizen behandelingen moeten uitstellen, denkt hij. Nu gebeurt dat al door een beperkt aantal ziekenhuizen, zoals het Maasstad in Rotterdam en het Martini in Groningen.