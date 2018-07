Aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid is vanmiddag geschoten. Daarbij is zeker één persoon ernstig gewond geraakt.

Volgens getuigen is het slachtoffer in het hoofd geraakt. Dat gebeurde even voor drie uur nabij restaurant Ferilli's Caffé. Bij de hulpverlening is onder meer een traumahelikopter ingezet. Volgens getuigen is het slachtoffer per ambulance afgevoerd.

De vermoedelijke verdachte is nog voortvluchtig. Via Burgernet is zijn signalement verspreid. Het gaat om een opvallend kleine man met een gespierd postuur.

Baby'tje

Volgens een getuige, die klanten van het café opving na de schietpartij, is er in het Italiaanse restaurant geschoten. ,,Het slachtoffer, een man met lang, zwart haar, zat aan een tafeltje bij het koffiezetapparaat. Hij kwam daar vaker. Er was een baby'tje bij toen het gebeurde. Volgens aanwezigen kwam er een kleine man in korte broek aangelopen, die een soort prop bij zich had. Daaruit haalde hij een groot wapen, dat hij richtte. Toen schoot hij."

Een andere getuige zegt dat de dader wegrende en zijn wapen in een tuin heeft weggegooid. Mogelijk heeft hij daarbij ook kledingstukken uitgetrokken.



In de Jan van Eijckstraat, om de hoek van het restaurant en op de vluchtroute van de schutter, heeft de politie bij een auto een vuurwapen gevonden dat waarschijnlijk bij de schietpartij is gebruikt. Op het wapen zat een geluiddemper. De vluchtroute van de schutter is afgezet voor sporenonderzoek.

'Very big problem'

Winkeliers, hun vaste klanten en buurtbewoners bespreken in plukjes het gebeurde. ,,Je moet tegenwoordig in deze vroeger zo nette straat eerst drie keer kijken naast wie je op een terras gaat zitten." Een ander: ,,Voor je het weet, heb je een verdwaalde kogel in je hoofd. Deze man zat daar met een baby. Een baby! En die kerel schiet hem gewoon door zijn hoofd!"



Twee keurige dames op leeftijd, die 'gezien alle toestanden' anoniem willen blijven, beschouwen de schietpartij na. ,,Weer een liquidatie. Ongelooflijk! Wat een stad waarin wij leven... Laatst was het bij de Ceintuurbaan weer raak en hier in de buurt hebben we ook al zó veel moorden gehad.. Je moet ook wel bijna crimineel zijn om die huizenprijzen hier te kunnen betalen."

Een werkneemster van Ferilli's laat telefonisch weten dat het restaurant de rest van de dag gesloten is in verband met een 'very big problem'.

Tweede keer

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat op klaarlichte dag in een horecagelegenheid geschoten wordt. Tweeënhalve week geleden opende een onbekende het vuur in een koffiezaak in de Dusartstraat. Daarbij raakte crimineel 'Saqib' ernstig gewond.

Politie Amsterdam eo on Twitter In verband met het schietincident aan de Beethovenstraat is de politie op zoek naar een voortvluchtige verdachte. Signalement: - man - rood/zwart gestreepte korte broek - blauw overhemd - zwart tasje - circa 1.60 m lang - gespierd postuur - circa 35 a 40 jaar