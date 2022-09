Ernstig zieke Nikita (20) maakt gevaarlijkste reis van haar leven: ‘Weten niet of ze het gaat redden’

De woonkamer van het vrijstaande huis in Zuidwolde is in het duister gehuld. De gordijnen zijn gesloten. Dag in, dag uit is het donker. Maar het is niets in vergelijking met de duisternis waar Nikita Heuvelman (20) al zes jaar in leeft. Alles staat in het teken van pijn. Pijn als er muziek klinkt, als iemand te hard tegen haar praat, als ze haar tanden poetst. Pijn als er licht is: daarom zijn de gordijnen altijd dicht.